Due incidenti mortali

Terribile incidente in strada Cebrosa - strada provinciale 3 - a Volpiano, in prossimità del cavalcavia sopra l'autostrada Torino-Monte Bianco e del confine con Settimo Torinese e con Leinì. Scontro tra un'auto e un tir. Un uomo di 52 anni che si trovava a bordo della vettura è deceduta nell'impatto. Interventi di vigili del fuoco, dei sanitari della Croce Verde e delle forze dell'ordine.

Altro incidente mortale a Curino, nel Biellese, lungo la provinciale 234 in direzione di Brusnego. Un 58enne che viaggiava in moto è uscito di strada finendo in un dirupo. L'uomo è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi. Forze dell'ordine al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente.