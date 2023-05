Egea, Iren invitata a presentare un'offerta

Il futuro di Egea non è più legato a doppio filo ad A2A: la multiutility piemontese ha trasmesso anche ad Iren l'invito per la partecipazione alla procedura competitiva da concludersi entro il 12 giugno 2023 per l'ingrsso in azienda con un aumento di capitale.

Tutto è nato dalla richiesta della multiutiliy lombarda all'azienda piemontese di un'estensione del periodo di trattativa in esclusiva la cui scadenza era prevista, originariamente, per il 15 maggio. Egea ha comunicato ad A2A il suo benestare alla prosecuzione delle attività sino al 12 giugno a condizione che A2A rinunci all’esclusiva relativamente alle trattative in corso prima del 15 maggio 2023.

Rinuncia a fronte della quale EGEA ha anticipato che avrebbe trasmesso ad A2A una lettera di invito per proseguire la due diligence e le trattative nel contesto di una procedura competitiva, alla quale potranno partecipare altri soggetti. A2A ha accolto le richieste di EGEA e, conseguentemente, d’intesa tra le parti, l’esclusiva avviata ad esito della manifestazione di interesse è stata interrotta.