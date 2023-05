I 70 Comuni al voto in Piemonte. Segui lo spoglio in diretta

SEGUI QUI LO SPOGLIO IN DIRETTA

Provincia di Alessandria

Provincia di Asti

Provincia di Biella

Provincia di Cuneo

Provincia di Novara

Provincia di Torino

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Provincia di Vercelli

I primi verdetti delle elezioni amministrative 2023 arrivano da alcuni Comuni dove si è presentato un solo candidato a sindaco ed è stato superato il quorum del 40 per cento dei votanti.

E' il caso, ad esempio, di Vezza d'Alba, nel Cuneese, a dicembre sconvolto da uno scandalo su presunte truffe ipotizzate dalla Procura di Asti, che aveva portato la sindaca, Carla Bonino, agli arresti domiciliari e al commissariamento del Comune. Lì il nuovo sindaco è l'ex consigliere di minoranza e ristoratore, Enrico Grasso, 41 anni.

Nel Canavese, a Quagliuzzo, sarà Ernesto Barlese a indossare la fascia tricolore, a Salerano, Domenico Mancuso.

Tutti i risultati dovranno comunque essere confermati dopo lo spoglio delle schede depositate nelle urne.

Si vota fino alle 15 di oggi.

In Piemonte, alle 23 di ieri, l'affluenza era del 44,97 per cento, il calo rispetto a cinque anni fa, quando era del 58,40 per cento: allora però si votava in un solo gioro. Il dato è leggermente inferiore rispetto alla media nazionale,

Nei comuni fino a 15 mila abitanti, vince chi ottiene il maggiore numero di voti validi, a meno di parità, nel cui caso si procederà al ballottaggio il 28 e 29 maggio.

In quelli con più di 15 mila abitanti - Pianezza, Ivrea, Orbassano e Novi Ligure - cambia qualcosa.

Diventa sindaco chi ottiene il 50 per cento dei voti validi più uno.

Se nessun candidato ci riesce, si terrà il ballottaggio sempre tra due settimane.

Qui è previsto anche il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare un candidato sindaco e una lista non collegati.