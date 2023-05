Emergenza Emila, aiuti a cani e gatti dall'Oipa di Alessandria

La macchina della solidarieta a favore dell'Emila in aiuto anche degli animali domestici della popolazione sfollata. L'Oipa di Alessandria, insieme alle sezioni di Lecco e Como, ha conferito nella mattina di domenica 8 tonnellate di cibo per cani e gatti, frutto di una raccolta di solidarietà. Nove volontari hanno raccolto crocchette, scatolette e altri materiali di sostegno per gli animali e li hanno portati alla Protezione Civile di Parma. Il furgone e stato prestato dal canile sanitario di Alessandria ed è servito per portare il materiale in Emilia.