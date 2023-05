Fast X, va in sala il film campione d'incassi girato anche a Torino

Una proiezione speciale per celebrare il contributo torinese alla realizzazione di Fast X, decimo capitolo del global blockbuster della Universal Pictures FAST & FURIOUS, un film campione d'incassi (oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo) girato l'anno scorso anche a Torino. La proiezione si terrà il 17 maggio alle 21 all’Ideal Cityplex alla presenza delle istituzioni, della troupe locale e dei molti appassionati e fans della saga.

Girato anche a Roma e Londra, il film ha avuto due settimane di riprese effettive a Torino – tra fine maggio e inizio giugno dello scorso anno e una lunga gestazione, con la produzione del film che ha avuto la sua base operativa presso la sede di Film Commission Torino Piemonte per cinque mesi.



Numerose le location torinesi diventate set a cielo aperto, con una troupe di più di 500 persone (tra cui 150 professionisti piemontesi in tutti i reparti) e numerosi stuntman professionisti che hanno lavorato agli inseguimenti nelle vie e sui ponti in svariate aree del centro città, da Piazza Crimea a Corso Fiume, da Ponte Vittorio Emanuele, da Corso Moncalieri ai Murazzi del Po, da Corso Vinzaglio a Via San Quintino, con ultimo ciak in Piazza IV Marzo.

"La nostra Film Commission è estremamente soddisfatta di aver contribuito alla realizzazione di un progetto capace di posizionare sempre più Torino e il Piemonte sulla mappa delle grandi produzioni internazionali. Fast X ha rappresentato un prestigioso banco di prova per il territorio e una straordinaria occasione in termini economici, con più di 4 milioni di euro di ricaduta ottenuti esclusivamente grazie ai servizi e all’operato offerti dalla nostra Fondazione e dagli uffici competenti delle istituzioni, e grazie a maestranze e professionalità sempre più qualificate, a dimostrazione dell’esistenza di un polo cinematografico locale di enorme efficienza e qualità, strutturato e competente". Queste le parole di Beatrice Borgia, presidente di Film Commission Torino Piemonte.



E per Rosanna Purchia, assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte sottolinea il "legame storico tra Torino e il Cinema", che fa diventare la città "la prima meta nazionale per la produzione di film internazionali e fiction. Qui c’è tutto: accoglienza e conoscenza, l’esperienza di capitale della tecnica e dell’ingegno. E proprio quest’anno abbiamo garantito al settore dell’audiovisivo un investimento di 20 milioni per il prossimo triennio, di cui 12 impiegati proprio per attrarre nuove produzioni. Un investimento strutturale che coinvolge tutta la filiera e di cui l’intera filiera potrà beneficiare".