Fermato in Algeria Il direttore del circo Amar Max Togni

Il direttore del circo Amar Max Togni, cittadino italo-francese, è stato fermato in Algeria. Lo riferiscono all'agenzia Ansa fonti diplomatiche ad Algeri, precisando che Togni si trova nel Paese con permesso di soggiorno rilasciato su passaporto francese. Il consolato italiano sta seguendo il caso, così come quello di Francia, mentre non sono ancora stati resi noti i motivi del fermo. Nel 2016 era stato già arrestato per traffico illegale di valuta

Max Togni, torinese di nascita, è il direttore del Cirque Amar, impegnato in tournée di Algeria, e fa parte delle celebre famiglia circense dei Togni. È figlio di Livio Togni, anche lui imprenditore circense, e senatore dal 2001 al 2006.