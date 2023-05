Festa della Mamma, nascono quattro ricci

La notizia è arrivata via social. Sul profilo del Centro per gli animali non convenzionali di Grugliasco gli auguri per la Festa della Mamma si fanno con la nascita di 4 ricci. Mamma riccio ha partorito nella notte. Stanno tutti bene.

Un animale molto antico

Forse non tutti lo sanno ma i ricci, che non sono porcospini, sono animali molto antichi; nei secoli si è evoluto soltanto il rivestimento di aculei. In Italia vivono in ogni regione. Il riccio comune, che è un mammifero, pesa fino a un chilo e misura fino a 25-27 cm di lunghezza, la coda di solito raggiunge i 2,5 centimetri. Ha 36 denti, è onnivoro, ha un carattere scontroso e le gravidanze sono brevi, da 30 a 50 giorni.

E' un animale protetto dalla leggi italiane, non può essere cacciato né tanto meno ucciso. In Italia, in Piemonte, è nato il Centro per il recupero del Riccio “La Ninna”.