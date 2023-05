Festa della Repubblica in musica

Le celebrazioni del 2 giugno, per i 77 anni della Repubblica Italiana saranno a Torino all'insegna di musica e cultura. Due i concerti. Alle 19 alla Manica del Mosca della Cavallerizza reale si esibirà l’Orchestra del Conservatorio di Torino, in collaborazione con il Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’Esercito. L’ingresso gratuito fino a esaurimento posti, su prenotazione. Alle 20,30 la Città di Torino in collaborazione con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai proporrà un concerto all’Auditorium “Arturo Toscanini”. Sarà anche l'occasione per ascoltare il neodirettore principale dell'Orchestra Rai Andrés Orozco-Estrada, che per i prossimi tre anni sarà stabilmente sul podio della compagine. Chi è riuscito ad accaparrarsi i biglietti, venduti al prezzo simbolico di due euro e già esauriti, potrà ascoltare le composizioni di celebri autori come Mendelssohn (apre il concerto la Sinfonia n. 4 in La maggiore “Italiana”), Rossini, Verdi e Puccini scelte per rendere omaggio alla nostra Repubblica.

La cerimonia istituzionale

Le celebrazioni si apriranno alle 10 in piazza Castello con la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Capo dello Stato, cui prenderanno parte il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose della città. Maggiore solennità al momento sarà data dalla musica della Banda della Polizia municipale di Torino, che accompagnerà anche la cerimonia dell’ammaina bandiera in programma alle 17.

Musei aperti

Il 2 giugno resteranno aperti Palazzo Madama, Mao e Gam, che accoglieranno i visitatori anche nelle giornate di sabato e domenica, come da normale programmazione. Anche Palazzo Carignano, Villa della Regina, Musei reali e Gallerie d’Italia saranno aperti durante tutto il fine settimana, con accesso gratuito il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 giugno per adesione all’iniziativa #domenicalmuseo del ministero della Cultura.