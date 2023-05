A Dogliani il Festival della Tv dal 2 al 4 giugno

96 ospiti nazionali ed internazionali che animeranno la tre giorni del Festival della Tv di Dogliani, in programma dal 2 al 4 giugno e giunto alla dodicesima edizione. Un'occasione per parlare della televisione di oggi e di quella del futuro con i protagonisti della cultura, dell'informazione, dell'intrattenimento. Un appuntamento che attira nelle Langhe ospiti e pubblico provenienti da tutta Italia.

Il tema di questa edizione, “#coordinate____” richiama il cammino tortuoso in cui si è trovata impegnata negli ultimi anni la società nel suo complesso, tra pandemia e guerra, con cambiamenti di abitudini, di prospettiva, di equlibri. “Ora -spiegano gli organizzatori- è il momento di recuperare i punti di riferimento per non lasciarsi prendere da un senso sterile di smarrimento, è il tempo di orientarsi, il tempo di ritrovare le coordinate. Anche il ruolo dei Media in questo scenario diventa ancora più delicato e richiede un eccezionale senso di responsabilità nel contribuire a fornire strumenti per orientarsi con criteri rigorosi rispetto alle mille sirene del disorientamento".

Anche quest'anno il Festival potrà contare su tre palchi, quello di Piazza Umberto I, di piazza Belvedere, di piazza Carlo Alberto, per incontri gratuiti aperti al pubblico fino ad esaurimento posti. Il programma è disponibile sul sito e sui canali social del Festival.