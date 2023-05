Filippo Ganna secondo al debutto nella cronometro

Il piemontese Filippo Ganna si era presentato con grandi ambizioni alla prima tappa del Giro d'Italia. Invece a dominare la crono dei Trabocchi e a indossare la prima maglia rosa è stato Remco Evenepol. Il campione belga ha completo i 19,6 km da Fossacesia a Ortona in 21"18, battendo la concorrenza di Ganna, solo secondo a 22 secondi, e Joao Almeida, terzo a 29 secondi.

"Ho avuto buone sensazioni, ho fatto tutto quello che dovevo. Non ho nessun rimpianto, sono felice di come è andata". Ha detto il verbanese Filippo Ganna "E' stato più forte Evenepoel, chapeau - ha aggiunto il cronoman della Ineos Grenadiers -. Io ho fatto il massimo, sul Garmin vedevo 60 all'ora fisso, lui magari aveva 65. Se la maglia rosa resta un obiettivo nelle prossime tappe? Vediamo giorno per giorno".

La sfida contro le lancette si preannunciava rovente lungo un tracciato pianeggiante per i primi 16,8 km, seguito da uno strappo di 1,2 km al 5% e da un arrivo in leggera ascesa. Domani è in programma la seconda tappa della corsa rosa, la frazione di 202 km da Teramo a San Salvo adatta ai velocisti.