Finisce il sogno europeo della Juventus. Siviglia in finale

La Juve lascia a Siviglia i suoi sogni europei al termine di una delle migliori partite della stagione. Decide nei supplementari una rete dell'ex romanista Lamela che affronterà proprio i giallorossi nella finale di Budapest.

Una sfida iniziata con i padroni di casa che provano subito a mettere pressione alla Juve ma la prima occasione è dei bianconeri con Gatti che di testa su calcio d'angolo impegna Bono. La risposta del Siviglia non si fa attendere e Ocampos, anche lui di testa, impegna Szczesny che respinge il pallone prima che abbia superato per intero la linea di porta. La squadra di Allegri però è brava nello sfruttare gli spazi e va ancora vicina al vantaggio prima con Di Maria e poi con Kean che alla mezzora colpisce il palo dopo essersi liberato benissimo in area. Il gol bianconero arriva a tre minuti dal riposo ma il centro di Rabiot viene annullato per il fuorigioco di Locatelli.

Nella ripresa la Juve continua a essere pericolosa nelle ripartenze e sfiora il vantaggio con Rabiot. Il gol arriva al ventesimo grazie a Vlahovic, subentrato da appena un minuto. Un tocco morbido che pare schiudere alla Juve le porte della finale. Invece, sette minuti più tardi, Suso riporta in parità le sorti della partita e trascina la partita ai supplementari. Nell'extra-time, dopo appena cinque minuti la testa di Lamela sul cross di Bryan Gil condanna la Juve: ancora una volta l'Europa è amara per i colori bianconeri.

Servizio di Stefano Tallia