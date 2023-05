Fondazione Cariplo, nel 2022 a Novara finanziati progetti per 2 milioni di euro

Fondazione Cariplo, la fondazione bancaria filantropica nata a Milano trent'anni fa, ha approvato il bilancio 2022, chiudendo l'anno con un totale di 1.176 progetti sostenuti e complessivi 141,5 milioni di euro spesi per attività filantropiche. La Fondazione è attiva anche sul territorio di Novara, dove ha finanziato 24 progetti per oltre 2 milioni di euro.

Nel dettaglio si tratta di sei progetti nel settore Servizi alla persona per 1,5 milioni di euro, 16 progetti nel settore Arte e Cultura per 522mila di euro, un progetto di Tutela ambientale per 33mila euro e un progetto nel settore della Ricerca scientifica per 9mila euro.

Sul fronte della gestione del patrimonio l’esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo contabile pari a 144,9 milioni di euro. Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ora ha una consistenza di circa 320 milioni di euro.