Foto e video arte sotto i portici di via Nizza

Videoarte e musica elettronica trovano di nuovo ospitalità sotto i portici di via Nizza, a poca distanza dalla stazione di Porta Nuova. Si completa il progetto creativo itinerante Spazio Portini -percorsi creativi, ideato da Fondazione Contrada Torino per valorizzare i dodici chilometri di arcate torinesi con le opere di artisti contemporanei, in funzione di rigenerazione urbana di una porzione di territorio – in preda al degrado e allo spaccio – con la cultura.

Così, dopo una selezione dei manifesti di poster art che, per i prossimi mesi, arricchiranno le arcate di corso San Martino (nel tratto tra piazza XVIII Dicembre e via Juvarra), in occasione dell’ottava edizione del Festival Graphic Days in corso fino al 14 maggio, ora è il turno della videoarte.