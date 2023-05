Frecce tricolori a lutto per la morte del pilota Alessio Ghersi

Avrebbe dovuto essere una giornata di festa per l'Aeronautica militare e invece resta una giornata di lutto per la morte del pilota delle frecce tricolori Alessio Ghersi, 34 anni di Domodossola, morto carbonizzato, assieme ad un parente della moglie, a bordo di un velivolo ultraleggero, caduto a nord di Udine. In attesa della data dei funerali, è stato annullato lo show della pattuglia acrobatica del 1° maggio. Intanto saranno due le inchieste, una aperta dalla procura di Udine e l’altra dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che proveranno a far luce sulle circostanze dell’incidente aereo.