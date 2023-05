Incidente mortale mercoledì mattina in corso Regio Parco, a Torino. Un 70enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto, una Alfa Romeo, e un furgone, all'incrocio con via Rosa e via San Gaetano da Thiene.

L'uomo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica.