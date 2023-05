Gioco d'azzardo legale, cala la spesa delle famiglie ma aumentano le slot in tutta la Regione

Esiste un Piemonte a due velocità nel mondo del gioco d'azzardo. Negli ultimi 10 anni la spesa media pro capite per slot e macchinette è diminuita ma non in maniera omogenea. Si gioca sempre meno ma nell'est della regione, quindi nelle province di Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola i numeri sono più alti rispetto alle aree occidentali della provincia di Cuneo e della Città metropolitana di Torino.

E' la fotografia di una situazione destinata tuttavia ad evolversi: nell'ultimo anno sono nati oltre 1000 nuovi locali con slot machines in tutto il Piemonte. Dato, secondo i curatori, frutto degli effetti della nuova legge regionale sul gioco d'azzardo.

Secondo i dati raccolti e diffusi nell'ambito dello studio Gaps che ha preso in analisi le abitudini della popolazione residente tra i 18 e gli 84 anni in un campione di 90 comuni sono ancora le slot machines e le videolottery a muovere la maggiore quantità di denaro a livello fisico. Campanello d'allarme rappresenta la diffusione, negli ultimi anni, dei cosiddetti “giochi di abilità a distanza”, ovvero quelli del casinò online.

A conferma dei dati raccolti la prima Asl in Piemonte è quella del Verbano-Cusio-Ossola che detiene il primato sia per la maggiore raccolta pro-capite su rete fisica, 915 euro, sia per quella con la maggiore raccolta pro-capite online, 1.345 euro. In sostanza si gioca, e tanto anche se i numeri legati agli incassi su rete fisica sono notevolmente diminuiti rispetto al 2016, anno in cui si toccarono i 1.558 euro pro capite. Pesa l'influenza delle regioni confinanti, Lombardia ed Emilia-Romagna, che da diversi anni hanno valori superiori a quelli piemontesi relativamente alla rete fisica.

Secondo i dati dell'agenzia dei Monopoli nella nostra regione, nel 2021, c'è stata una media giocata pro-capite, quindi a persona residente, di 644 euro su rete fisica e 958 su rete telematica, valori inferiori rispetto alla media nazionale rispettivamente di 745 e 1.132 euro. Come detto, tuttavia, si tratta di dati che non prendono in considerazione le differenze sul territorio.

L'offerta è maggiore nelle aree urbane, con prevalenza nelle province orientali. Nelle aree montane invece si gioca meno, per via anche della ridotta disponibilità. Tale differenza resta marcata anche nel gioco telematico, i cui valori si concentrano nelle aree urbane, anche in questo caso con prevalenza delle province orientali. Allo stesso modo la maggiore concentrazione di apparecchi elettronici si ha nel nord della Regione mentre sono quasi assenti lungo le fasce pedemontane e montane nei territori delle Assll To3 e Cn1. Le sale gioco, poco più di 400 nella Regione si concentrano nelle aree urbane e nei distretti commerciali.

Dai dati emerge tuttavia un'inversione di tendenza a proposito di offerta. Dal 2016 al 2020 i locali con slot erano diminuiti di oltre 5.000 unità, quasi l'80 per cento, un valore decisamente più alto della media nazionale che aveva contato su un calo del 33 per cento. Nel 2021 però nel solo Piemonte i locali con slot sono risaliti di quasi 1000 unità, quasi raddoppiando in un solo anno mentre nel resto d'Italia continuano a diminuire.

Potrebbe quindi invertirsi un trend il cui impatto economico vale quasi quanto una manovra finanziaria. In Piemonte tra 2017 e 2021 sulle piattaforme fisiche ed online sono stati giocati 31 miliardi e 811 milioni di euro. Ne sarebbero stati giocati quasi due miliardi e mezzo più più con una maggiore perdita di 588 milioni qualora il trend di crescita fosse stato uguale a quello delle altre regioni. Secondo i curatori dello studio il rallentamento nella diffusione delle slot e nelle cifre spese su piattaforma fisica, passate dagli oltre 5 miliardi del 2016 ai due miliardi e mezzo del 2020 è merito degli effetti degli articoli 5 e 6 della legge regionale sul gioco d'azzardo mentre il calo generalizzato del 2020 è figlio delle misure di contenimento.

Ma chi è il giocatore che rischia maggiormente? In Piemonte il personaggio tipo è un uomo dall'età inferiore a 44 anni. In genere il profilo più problematico è quello di una persona che ritiene di essere in attivo, che ha un atteggiamento favorevole verso il gioco d'azzardo, ritiene sia possibile diventare ricchi con slot e casino online, consuma alcol ed altre sostanze ed ha continuità con altri giocatori d'azzardo, ha un reddito medio basso, un'istruzione di base ed è disposto a spostarsi per giocare.