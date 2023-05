Il Giro d'Italia è arrivato a Napoli per la sesta tappa della corsa rosa. 162 chilometri per un dislivello di 2800 metri e due Gran Premi della Montagna: il Valico di Chiunzi a 656 metri, seguito dopo un rapido saliscendi dal Colle di San Pietro a 695 metri e, come secondo Gpm, il 469 metri del Picco Sant'Angelo.

Giro d'Italia 2023, a Napoli ovazione per Filippo Ganna

Una festa per la Campania e per Napoli, che ha visto grande protagonista al momento dei saluti alla partenza di Piazza del Plebiscito Filippo Ganna, accolto con un'ovazione al momento della presentazione della sua squadra, la Ineos. Il piemontese ha mostrato sul palco una sciarpa dedicata a Diego Armando Maradona.

Remco Evenepoel, maglia rosa delle prime tre giornate, ancora sofferente dopo la doppia caduta nella quinta tappa, ha salutato il pubblico con una serie di palleggi, da buon ex calciatore dilettante. Intanto questa mattina non è partito da Napoli Clement Russo, francese risultato positivo al Covid.

E dopo la tappa di Napoli domani il gruppo ripartirà per la prima grande sfida di questo Giro d'Italia 2023, da Capua all'arrivo sulla neve di Campo Imperatore, sul Gran Sasso.