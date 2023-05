Giuliana De Sio è Violet Weston nel nuovo spettacolo di Flippo Dini che propone per la prima volta in italiano la commedia nera del premio Pulitzer Tracy Letts "Agosto a Osage county". Una anziana donna malata di un tumore alla bocca, sola dopo il suicidio del marito Beverly, il cui umore subisce alti e bassi a seconda delle sostanze che assume.



Non facile dare vita a un personaggio che al cinema fu di Maryl Streep e che racconta i drammi della famiglia contemporanea.



Lo spettacolo che vede in scena tra gli altri anche Filippo Dini, Manuela Mandracchia e Fabrizio Contri debutta domani, martedì 16, al Carignano di Torino alle 19.30 ed è in scena fino al 4 giugno