Gli esodati del Superbonus chiedono aiuto alla Regione

Rimangono ancora irrisolti i nodi legati al decreto del Governo del 17 febbraio scorso che ha di fatto chiuso la stagione dei superbonus nel campo delle ristrutturazioni energetiche degli edifici. Nonostante le correzioni e le finestre ancora aperte per finire i lavori sono tanti quelli rimasti in mezzo al guado, impossibilitati a cedere un credito già maturato e senza la liquidità per poter finire i lavori iniziati.

In Piemonte sarebbero 25mila i cantieri bloccati, 3mila le imprese in sofferenza, 100mila famiglie che non riescono più a cedere il credito alle banche. Sono i numeri che i due comitati "Basta crediti incagliati" per il lato impresa e "Esodati del superbonus" lato famiglie, hanno fornito oggi in occasione di un incontro con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, con diversi consiglieri di maggioranza e opposizione presenti. La richiesta è di trovare una soluzione che eviti il fallimento di molte imprese e permetta a tanti proprietari di case di non vivere in immobili quasi inagibili.

La Regione Piemonte era stata tra le prime a offrire la possibilità di comprare direttamente parte dei crediti incagliati proprio per sbloccare la situazione. Sul piatto erano stati messi 50 milioni all'anno. Ma proprio il decreto del Governo aveva chiuso la porta a questa iniziativa. Ora la strada che i due comitati propongono è un'altra: è vero che gli enti pubblici non possono acquistare crediti, ma le società partecipate sì. Potrebbero essere loro ad acquisire i crediti che oggi - pur essendo garantiti dallo Stato - non hanno più di fatto mercato.