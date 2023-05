Gravidanza e post parto, raccontare le difficoltà per superarle

“Il miracolo della vita” dedicata ad un’esperienza di depressione post partum e “Sotto una nuova luce”, storia di un allattamento difficile, sono le prime due testimonianze online del progetto “Mettiti nei miei panni”, studiato dall'Asl TO3 per far emergere le difficoltà psicologiche che le donne affrontano durante la gravidanza, dopo il parto o in caso di lutti perinatali.

I dati

La gravidanza e la maternità cambiano la vita delle donne, rendendole spesso più vulnerabili e a volte soggette a difficoltà e a vera e propria sofferenza. Secondo alcuni dati, una donna su 5 soffre di disturbo d'ansia perinatale e dell'umore (fonte WMMHD - World Maternal Mental Health Day) mentre oltre il 70% cerca di nascondere i propri sintomi, a causa della vergogna o dei tabù che ancora circondano l’ambito della salute mentale legata alla maternità.

Sul territorio

L’Ambulatorio di Psicologia perinatale dell’AslTo3 ha incontrato in questi anni numerose di queste donne, raccogliendo le loro testimonianze ed esperienze e aiutandole ad affrontare i momenti più duri. Ora ha deciso di dare voce ad alcune di queste esperienze e di condividerle attraverso un progetto dedicato, dal titolo “Mettiti nei miei panni”. A raccontare la loro storia in prima persona sono le donne stesse, in una serie di tracce audio registrate e messe a disposizione in forma anonima. “Il progetto - spiega Sonia Scarponi, psicologa AslTo3 che ha ideato l’iniziativa - vuole rendere accessibili a tutti i racconti di chi ha vissuto e vive quotidianamente sulla propria pelle la realtà della maternità. Lo scopo è quello di sensibilizzare sulle difficoltà che si possono incontrare in questo periodo”.

"Mettiti nei miei panni”

Sulla pagina Youtube dell'ASL TO3 è possibile ascoltare testimonianza su momenti particolari della maternità, dalla gravidanza all’allattamento al rientro a casa dopo il parto. Vengono così affrontate problematiche differenti, per cercare di offrire uno spettro il più ampio e veritiero possibile delle diverse esperienze.



“Il progetto Mettiti nei miei panni - sottolinea il Direttore Generale AslTo3 Franca Dall’Occo - ha il merito di affrontare un tema delicato come quello della salute mentale durante la maternità, talvolta ancora stigmatizzato e che per questo stenta ad essere riconosciuto e affrontato. I racconti di queste donne sono toccanti e sofferti, ma al contempo ricchi di forza e speranza. Ringrazio queste donne per aver collaborato al progetto, condividendo le esperienze personali per farne patrimonio collettivo al servizio di altre donne e per averci così ricordato l’importanza dei servizi specifici dedicati alla salute mentale materna, un ambito nel quale come AslTo3 confermiamo attenzione e impegno”.



Nel caso in cui l’ascolto di queste storie suscitasse il bisogno di un supporto psicologico - sottolineano inoltre gli esperti dell'ASL - è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia, al pediatra, al consultorio o ai reparti ospedalieri di ostetricia e pediatria che si occuperanno di mettere in contatto la donna con l’ambulatorio di psicologia perinatale.

Ulteriori informazioni riguardanti i servizi AslTo3 dedicati alle donne sono reperiti sul sito web dell’Azienda Sanitaria.