I doppiatori di film compiono 40 anni

40 candeline, 40 anni di cinema. Li hanno festeggiati i doppiatori torinesi della cooperativa Operatori Doppiaggio e Spettacolo nata nel 1983. Il compleanno ridà vita produttiva a una parte di Lumiq Studios, a Torino, in corso Lombardia. Negli anni i professionisti torinesi hanno doppiato - tra i tanti - il giapponese Drive my car, e poi serie e film di animazione come lo storico cartoon South Park. Ma non solo, nei locali di Ods si svolgono anche corsi di formazione in doppiaggio, dizione e recitazione per adulti e bambini.