I Lego invadono Carmagnola, arriva "Bricks & Friends"

Dalla Torino in miniatura proposta alla chiesa di San Rocco a una serie di “diorami” e altre creazioni esposte nei negozi della città. Prima edizione a Carmagnola (Torino) di “Bricks & Friends”, festival dei mattoncini Lego, in programma nella città sabato 27 e domenica 28 maggio.

Fulcro della manifestazione le mostre allestite alla chiesa di San Rocco (con la Torino in miniatura), alla chiesa di San Filippo e agli Antichi Bastioni, che saranno aperti sabato dalle 14 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 19. In esposizione anche un “diorama” (ricostruzione in miniatura) del Politecnico di Torino, realizzato dal gruppo di studenti dell'ateneo “Mi Lego al Territorio”.

Ma il festival è diffuso: le costruzioni e le opere sono esposte anche nelle vetrine di sessanta negozi, e omaggi dedicati si trovano anche nei musei della città: una Vespa di Lego al Museo della Vespa, animali realizzati con i mattoncini al Museo civico di storia naturale. Sono poi in programma un'area ludica per i più piccoli, un mercatino dell'usato e la proiezione del film The Lego Movie al cinema Elios.

Organizza il Comune in collaborazione con il Piemonte Bricks LUG, gruppo di appassionati dei mattoncini (l'acronimico LUG sta per “Lego User Group”), il patrocinio della Città metropolitana di Torino e il sostegno di privati.