Emilia-Romagna, i vigili del fuoco di Torino mettono in salvo due donne

Erano circondate da ore dall'acqua, nella loro casa, senza alcuna possibilità di muoversi. Due donne sono state salvate in Emilia Romagna, intorno alle 9 del mattino del 18 maggio, dai Vigili del Fuoco arrivati da Torino per aiutare le popolazioni alluvionate. A bordo di un gommone i soccorritori si sono avvicinati alla casa procedendo poi al trasferimento in barella di una delle due signore, che necessitava con urgenza di dialisi. L'ha poi presa in carico un'ulteriore equipe di soccorso, una volta raggiunta una zona sicura.