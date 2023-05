Il Baule della solidarietà

Torna fino a domenica il Baule della Nonna, mercatino della solidarietà per senza fissa dimora. Biancheria e accessori per la casa, bigiotteria, abbigliamento, borse, oggettistica, pezzi vintage e moderni in vendita a prezzi modici per sostenere le attività dei Servizi Vincenziani a favore dei poveri, famiglie in difficoltà, carcerati, anziani soli, senza fissa dimora. Il Baule della nonna e' aperto dalle 9 alle 19 nella chiesa Madonna degli Angeli, via Carlo Alberto 39 a Torino fino a domenica 21maggio.