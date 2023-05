Il caso Tav agita Confindustria

“ Dopo più di trent'anni, fino a ieri devo dire con dispiacere, avevamo una data di conclusione della Torino-Lione , che è bene ricordare, è il corridoio fondamentale della Lisbona-Kiev. Era il 2032, è per noi ancora il 2032 ”. Alle celebrazioni per i 50 anni di Confindustria Piemonte il presidente regionale Marco Gay commenta la notizia del rischio di un rinvio dei lavori da parte francese della Tav, poi smentita da Parigi : faremo di tutto perché la data indicata come fine lavori non cambi.

Gli interventi

Negli interventi alla Nuvola Lavazza lo sguardo è rivolto al presente e al futuro. Parlano tre ministri, in videoconferenza perché in contemporanea si riunisce il Governo: siamo una società anziana che deve reinventarsi, dice Gilberto Pichetto Fratin. Paolo Zangrillo presenta il suo progetto di modernizzazione della pubblica amministrazione. Sorride il turismo, quest'anno supereremo i livelli pre-covid, afferma Daniela Santanchè. Il governatore Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sottolineano le opportunità del PNRR.

Bonomi: c'è debito e debito

E il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi ribadisce: non vadano sprecate le risorse del piano di ripersa e resilienza in progetti che non generano potenziale. “Ricordiamoci che l'ultima rata di questo debito la pagherà un ragazzo che avrà 18 anni, che diventerà maggiorenne, e che oggi non è ancora nato. Quindi abbiamo anche una responsabilità sul futuro. Se devo indebitarmi per far crescere il Paese, d'accordissimo. Se devo indebitarmi per la qualunque, scusate l'espressione, allora no”.