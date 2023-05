Il gatto selvatico è tornato nell'Appennino piemontese e ligure

Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, recita un vecchio adagio.

Paolo Rossi e Nicola Rebora, fotografi documentaristi di fauna selvatica, hanno documentato il ritorno del gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) nell'Appennino piemontese e ligure e ne hanno fatto un documentario “Dove l'uomo non è più sovrano”.

Nel documentario, che è stato selezionato per il festival Cinemabiente, si vede per la prima volta in Piemonte, nella provincia di Alessandria, Val Borbera, un esemplare di gatto selvatico europeo in libertà; i primi avvistamenti nel 2018 in Liguria sempre di Paolo Rossi e Nicola Rebora.

Si tratta di una scoperta incredibile documentati in video del 30 dicembre2018 e del 19 marzo 2019, realizzati con una semplice video trappola in Alta Val Trebbia, in provincia di Genova. Immagini che provano il ritorno del gatto selvatico europeo tra Piemonte e la Liguria, lungo la via degli Appennini.

I video sono stati poi inviati a Stefano Anile, ci racconta Paolo Rossi, il quale essendo tra i massimi esperti sul gatto selvatico ha confermato: “E' vero. Si tratta del Felis silvetris silvestris. E le riprese di Rossi e Rebora sono le ”prime" prove in assoluto della presenza di questa specie di felino, arrivato dal centro Italia, fino al Nord".

Ma chi è il gatto selvatico? Si tratta di un animale selvatico solitario ed elusivo, con abitudini notturne. Predilige habitat forestali, dove ci sono cavità rocciose che possono servire da riparo; evita le quote, forse per la difficoltà di procacciarsi il cibo e di fare spostamenti agevoli, a causa della neve. Ciò che più lo distingue dal gatto domestico, che è una sua sotto specie, è la coda che ha la forma di una tozza “clavata” e le quattro strie nere sul dorso, dietro la schiena.

In Italia secondo una stima approssimativa ce ne sarà qualche migliaio su tutto il territorio, Sardegna compresa, ma è in crescita nel Nord-Est e nell'Appennino settentrionale.

Nei tre video il gatto selvatico, si tratta di spezzoni del documentario di Paolo Rossi e Nicola Rebora, selezionato per il Festival Cinemambiente, che si terrà a Torino al 5 all'11 luglio.

I video documentano la presenza del gatto selvatico in Val Borbera, Alessandria.