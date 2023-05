Il Giro sulle orme di Coppi e Girardengo, oggi l'arrivo a Tortona. Scuole chiuse alle 13.30

L'undicesima tappa del Giro d'Italia 2023 è quella che porta la Carovana rosa in Piemonte. Intorno alle 17 i corridori taglieranno il traguardo, è la terza volta nella storia del Giro d'Italia, a Tortona. Ci si aspetta una spettacolare volata salvo sorprese lungo il tragitto che scatta dalla Toscana.

Terra di grande tradizione cilcistica, l'Alessandrino ha dato i natali tra gli altri al campionissimo, Fausto Coppi, a suo fratello Serse. E ancora a Costante Girardengo. E proprio a Tortona nacquero Giovanni Cuniolo, prima maglia tricolore della storia del ciclismo italiano, e Luigi Malabrocca, la Maglia Nera per antonomasia.

CHIUSURE E DIVIETI

Inevitabile l'impatto del Giro anche sulla viabilità. Ecco tutte le informazioni:

Le scuole di Corso Romita, Corso Cavour e Via Bidone e l'Itis Marconi chiuderanno alle 13.30.

L’arrivo è previsto in corso Cavour davanti all’istituto "Valenziano" e la strada è stata chiusa già alle 5 del mattino per consentire l’allestimento della dirittura di arrivo e delle strutture necessarie per l’accoglienza della carovana e dei corridori. Chiusi allo stesso orario anche corso Repubblica e corso Garibaldi nei tratti adiacenti a piazza Allende e area Fassini che ospiteranno il "Giroland".



La carovana del giro occuperà anche piazza Milano e piazza Galluzzi (sia quella dove si svolge il mercato, che il parcheggio ex Arfea), dove verranno sistemate tutte le ammiraglie e i mezzi al seguito delle squadre. Per questo motivo è già stata disposta un’ordinanza di sospensione, solo per mercoledì 17 maggio, del mercato ambulante.



Anche parte del parcheggio esterno dell’ex Caserma Passalacqua e parte di quello sotterraneo sarà riservato ai mezzi della stampa garantendone comunque l’utilizzo per gli abbonati con ingresso solamente da Via Legnano.



In Città la possibilità di sosta libera o a pagamento, oltre che lungo le strade non incluse nel provvedimento, sarà consentita al parcheggio in viale Delle Piane, in piazza delle Erbe, in piazza Loreto, al parcheggio del Lavello, in piazza Cavallotti, in piazzale Porta Ticinese e in piazzale Mossi (sul retro della Caserma dei Carabinieri).



Per quanto riguarda la viabilità alternativa per il giorno 17 maggio, l’unico punto di attraversamento di Corso Cavour sarà quello da via Leonardo Da Vinci verso corso Alessandria garantito fino a poco prima dell’arrivo della gara (indicativamente fino alle ore 16).



Tutto il traffico veicolare cittadino che si sposta tra i quartieri Oasi e San Bernardino insisterà pertanto su corso Romita che tuttavia dovrà essere chiuso nell’imminenza dell’arrivo della gara per consentire ai corridori di raggiungere in sicurezza le ammiraglie in piazza Milano.



La rotonda all’incrocio fra corso Cavour e la circonvallazione (ex Liebig) è inserita all’interno della dirittura di arrivo e pertanto si renderà necessario il suo totale transennamento presumibilmente dal pomeriggio; i mezzi leggeri diretti o provenienti da Alessandria dovranno transitare su corso Alessandria, mentre quelli provenienti da Voghera dovranno transitare sulla SS 211 Bis nuova tangenziale di Tortona sia per raggiungere Alessandria che Genova (tramite autostrada), fermo restando il blocco alla circolazione che sulla circonvallazione (SS 10) avverrà in corrispondenza della rotatoria con Via Silvio Ferrari nell’imminenza dell’arrivo dei corridori provenienti da Villalvernia.



Ai mezzi pesanti, viceversa, non sarà consentito attraversare la città e, a seconda dei casi, troveranno adeguate informazioni alle intersezioni; si raccomanda, laddove possibile, di privilegiare i percorsi autostradali e la nuova tangenziale di Tortona. Si invita tutta la cittadinanza a limitare l’uso dei veicoli e comunque ad utilizzare i percorsi cittadini alternativi (come via Galilei, via Sarina, via Giulia, viale MiIite Ignoto, salita Santa Barbara, etc.), per gli spostamenti necessari.