Il Milan espugna lo Stadium e batte la Juve 1-0. Il sogno Champions è rossonero

Il Milan batte la Juve e stacca il biglietto per la Champions League, alla Juve resta la qualificazione all’Europa League in attesa che la giustizia sportiva completi il suo percorso. 1-0 nel posticipo dello Stadium e vittoria meritata per gli uomini di Piloi.

Il primo squillo della partita è della Juve con Cuadrado che al tredicesimo impegna Maignan dal limite dell’area. Bianconeri ancora pericolosi dieci minuti più tardi con Di Maria che non riesce a finalizzare con precisione l’assist di Kean.

Il Milan si vede al ‘38 con un tiro di Messias deviato da Gatti che per poco non beffa Sczesny. Un episodio che annuncia il gol rossonero che arriva al quarantesimo con Giroud che colpisce alla perfezione di testa sul cross di Calabria.

Nella ripresa, quando la Juve dovrebbe cercate il pareggio, i rossoneri controllano la gara e sfiorano il raddoppio con Saelemaekers.

La sola occasione bianconera arriva in pieno recupero con il salvataggio di Kalulu sul tiro do Danilo. Troppo poco, la festa nello stadio bianconer è quella dei giocatori del Milan.