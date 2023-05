Il PD chiede la circoncisione gratuita

Con una interpellanza presentata in Regione, la consigliera regionale PD Monica Canalis ha chiesto di "inserire la circoncisione rituale nelle attività istituzionali del servizio sanitario regionale per contrastare le pratiche clandestine". Cosa che non viene fatta, ha spiegato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, perché l'intervento non è finalizzato

a curare una patologia e non rientra nei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Per Canalis invece "occorre imitare l'esempio dell'Emilia-Romagna, che ha inserito la circoncisione rituale nell'ambito delle attività istituzionali del servizio sanitario regionale. Per colpa della pandemia - ha sottolineato l'esponente Dem - sono aumentati la lista d'attesa e il costo della circoncisione nel privato, e di conseguenza il mercato nero e le circoncisioni fai da te. In Italia secondo l'Amsi (l'Associazione medici di origine straniera in Italia) - ha riportato - vengono eseguite ogni anno circa 8.500 circoncisioni, il 40% delle quali in modo clandestino o fai da te".

La situazione attuale

"Presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino - ha precisato l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - è presente l'Ambulatorio multidisciplinare per la circoncisione rituale. Trattandosi di un intervento non finalizzato a curare una patologia ma a soddisfare un'esigenza culturale e religiosa della famiglia, non rientra nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e prevede dunque la partecipazione alla spesa sanitaria. L'intervento viene effettuato ai bambini che hanno compiuto 3 anni di età, cosi come indicato dalle Società scientifiche Siaarti-Sarnepi. Abbiamo inoltre attivato presso il Centro multidisciplinare per la salute sessuale dell'Ospedale oftalmico, un ambulatorio dedicato alle mutilazioni genitali femminili per favorire una cultura di contrasto alle pratiche mutilatorie delle nuove nate". "Non basta l'ambulatorio multidisciplinare per la circoncisione rituale dell'ospedale Maria Vittoria di Torino - ritiene la consigliera Monica Canalis - occorre imitare l'esempio della Regione Emilia-Romagna, che ha inserito la circoncisione rituale nell'ambito delle attività istituzionali del Servizio sanitario regionale. Solo in questo modo si può ovviare all'esclusione dai Lea nazionali e all'aumento delle operazioni eseguite in clandestinità. In Italia, secondo l'Amsi (Associazione medici di origine straniera in Italia), vengono eseguite ogni anno circa 8.500 circoncisioni, il 40% di queste si fanno in maniera clandestina o fai-da-te".