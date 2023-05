Il percorso a ostacoli della ricetta dematerializzata

Stenta a farsi largo tra le abitudini dei piemontesi la ricetta dematerializzata, erede di quella elettronica stampabile che abbiamo imparato a usare in pandemia. Sono meno di 56mila in tutta la regione a utilizzare questa nuova soluzione.

Come si fa

Eppure sono necessari pochi click per attivare il servizio: sul sito www.salutepiemonte.it, all'ASL o in farmacia. Questo permette al medico di caricare le prescrizioni, senza e-mail o sms, direttamente sulla tessera sanitaria del paziente. Basta presentarla per ricevere i medicinali. Una semplificazione che paradossalmente risulta però ancora farraginosa, perché i più anziani non sanno come fare. E i farmacisti, per ottenere il rimborso dalla sanità pubblica, devono comunque ancora stampare la ricetta per apporre le fustelle. Qualcuno ha addirittura pensato di farsi pagare 10 centesimi l'una. Una scelta stigmatizzata con forza da Federfarma, che spinge per eliminare del tutto carta e burocrazia.

Intanto a essersi definitivamente imposta è la ricetta elettronica stampabile, che può essere mostrata al farmacista anche in pdf, sul telefonino, o tramite codice via sms. Nata come soluzione emergenziale durante il covid è diventata solo adesso lo standard, con provvedimento del Ministro della Salute. Un passaggio ulteriore sarà renderla valida addirittura un anno per i malati cronici.