Il Piemonte conquista due titoli di fioretto

Un gran bell'inizio per il Piemonte nei Campionati Italiani di Scherma Paralimpica. Nella prima giornata di gare a Santa Venerina arrivano infatti due titoli, entrambi nel fioretto, firmati dalle due fuoriclasse Andreea Mogos e Consuelo Nora. La prima, tesserata per le Fiamme Oro, si è imposta nel fioretto femminile Categoria A superando in finale la compagna di squadra in nazionale e nella Polizia Loredana Trigilia. la seconda ha aggiunto l’ennesimo titolo italiano della sua straordinaria carriera superando in finale Giada Tognocchi del Club Scherma Valdera.

Tutti i risultati dei campionati assoluti Paralimpici

Fioretto femminile categoria A: 1. Andreea Mogos (Fiamme Oro), 2. Loredana Trigilia (Fiamme Oro), 3. Sofia Garnero (Club Scherma Roma), 3. Marcella Li Brizzi (Club Scherma Palermo)

Fioretto femminile categoria C: 1. Consuelo Nora (Lame Rotanti), 2. Giada Tognocchi (Club Scherma Valdera), 3. Monia Bolognini (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena)