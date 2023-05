Il primo capriolo a Grugliasco

A Grugliasco è arrivato il primo piccolo di capriolo. Qualcuno, forse pensando di fare una cosa buona per l'animale, lo ha preso nei boschi, dove lo aveva trovato, e lo ha portato al Centro per la tutela e la cura degli animali domestici. I veterinari però da tempo mettono in guardia le persone: mai recuperare cuccioli come questi perché nei pressi ci potrebbe essere la madre che ora li cerca.

La fase di svezzamento di un capriolo/cervo è molto delicata. E non spetta all'uomo occuparsene. Ora l'animale sarà messo in libertà al momento più adeguato.