Il Salone del libro saluta tra record di vendite e il sogno di un giorno in più

Chiude i battenti il Salone del Libro, edizione XXXV, l'ultima diretta da Nicola Lagioia. Che prima di congedarsi e lasciare il posto ad Annalena Benini, lancia una nuova sfida:

“Facciamo durare il Salone un giorno in più - ha detto Lagioia -. Si potrebbe iniziare la manifestazione il mercoledì”.

Sorridono le case editrici. Che fanno registrare incrementi di vendite a doppia cifra. Il Salone più grande di sempre, nonostante il maltempo che ha colpito Torino, ha dunque centrato i suoi obiettivi.

La Rai per le pari opportunità

"La parità di genere è uno dei pilastri su cui si fonda una società sostenibile. Per questo la Rai, servizio pubblico, ha deciso di usare la sua forza di impatto e la sua capacità di dialogare con i territori, a supporto della campagna europea No Women No Pane". È il messaggio della presidente della Rai, Marinella Soldi, che aprirà l'incontro dedicato al volume "Quando le donne contano" (Ed. Rai Libri), nello Spazio Rai al padiglione Oval, nell'ambito del Salone del Libro di Torino, oggi alle 13.30. "Quando le donne contano" ripercorre le tappe della campagna No Women No Panel, l'iniziativa nata in seno alla Commissione europea con l'obiettivo di garantire una rappresentazione paritaria nei talk e nei dibattiti pubblici. All'incontro, moderato da Luca Bottura, parteciperanno, insieme alla presidente Soldi, gli autori Marina Calloni e Mario Morcellini e la curatrice Arianna Voto. Saranno inoltre presenti, per un saluto istituzionale, il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e la vicesindaca del Comune di Torino Michela Favaro. "La parità di genere - dichiara ancora la presidente Soldi - è il risultato di un percorso: i cambiamenti culturali richiedono anni ed è importante agire subito, attraverso iniziative, come la campagna No Women No Panel, che valorizzino il merito delle donne e il valore aggiunto delle loro competenze, per rispondere più efficacemente alle sfide del presente". Dopo il lancio di Nwnp su Rai Radio 1, la Rai ha ripreso la campagna sviluppando un progetto per massimizzarne il raggio d'azione, con l'appoggio della Presidenza e della Direzione Rai Per la Sostenibilità ESG. Nella prima parte di "Quando le donne contano" vengono raccontati l'impianto, gli obiettivi e lo strumento di monitoraggio del progetto "No Women No Panel"; nella seconda si analizzano la presenza attiva delle donne nella sfera pubblica, dal passato a oggi, e l'importanza della comunicazione nella costruzione di luoghi e lessici inclusivi e plurali; nella terza si mettono in evidenza i primi esiti del monitoraggio a partire dalla Regione Puglia, pilota del progetto, dal Comune e dall'Università di Bari e da Città Metropolitana e Università di Firenze. A chiudere, l'analisi del monitoraggio della Rai sulla rappresentazione delle donne nell'offerta delle sue reti, realizzato dalla Direzione Marketing Rai, finalizzato a verificare che il Contratto di servizio - che richiede alla Rai l'impegno di realizzare trasmissioni che comunichino e valorizzino l'immagine di una più moderna e non stereotipata rappresentazione delle donne - sia rispettato.

L'omaggio a Picchioni e gli altri appuntamenti

Il Salone, nell'ultima giornata, rende poi omaggio a Rolando Picchioni, che ha reso l'evento un punto di riferimento per l’editoria a livello nazionale. A ricordarlo Ernesto Ferrero, Nicola Gallino e Narino Sinibaldi.

In programma poi gli incontri finali del progetto “Adotta uno scrittore”, con gli studenti delle scuole e la premiazione del concorso letterario nazionale lingua madre giunto alla 18esima edizione.

Poi la cerimonia per i riconoscimenti di Nati per leggere e la conferenza stampa di chiusura con tutti i dati dell'edizione.