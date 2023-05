Il Toro si prende Marassi

L'esultanza provocatoria di Pietro Pellegri al novantaquattresimo ha cambiato il senso di una partita dominata dal Torino. La rissa in campo scatenata dalle mani alle orecchie dell'attaccante granata, ex Genoa, rivolta ai tifosi della Sampdoria, mette in secondo piano la prestazione del Toro, vittorioso per 2 a 0 a Marassi. I granata si coccolano il primo gol in Serie A, a poche ore dalla lettura dei nomi degli invincibili di Superga di Alessandro Buongiorno, il vice capitano, punto fermo del presente e futuro. Il suo colpo di testa al 31esimo del primo tempo è il sigillo di una partita dominata dalla squadra di Ivan Juric. La Sampdoria è tutta nel saluto alla curva prima dell'inizio della partita. Per il resto la squadra di Stankovic non ha mai lasciato il segno. Nei minuti iniziali è Singo a suonare la carica, primo indizio di ciò che sarà. E dopo la rete di Buongiorno è Sanabria ad andare vicino al gol in due occasioni. Nella ripresa il Torino si limita a controllare i blucerchiati, incapaci di uscire dal loro guscio. Unico intervento di Milinkovic-Savic la presa al volo di un tiro deviato di Ilkhan, granata in prestito alla Samp.

Sembra finita così ma al novantaquattresimo ci pensa Pellegri, scattato sul filo del fuorigioco, a superare Ravaglia in uscita. L'esultanza scalda gli animi tra i giocatori con una gazzarra evitabile.