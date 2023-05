Impresa Vavassori al Roland Garros: passa al secondo turno

Impresa di Andrea Vavassori al primo turno degli Open di tennis di Francia al Roland Grarros. Il tennisa torinese, 28 anni, n.148 del mondo, ha supera dopo oltre 5 ore di battaglia al super-tie break del quinto set il 23enne serbo Miomir Kecmanovic, n.37. L'italiano, sotto di due set, si è aggiudicato gli altri tre set al tie break: risultato finale 5-7 2-6 7-6 7-6 7-6.

Vavassori - che domani (mercoledì 31 maggio) giocherà in doppio con il brasiliano Demoliner- tornerà in campo in singolare nella giornata di giovedì contro l'argentino Gennaro Alberto Olivieri, n.231 del ranking.