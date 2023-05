In arrivo 28 milioni per il canale Regina Elena

In Piemonte arriveranno 27,8 milioni per interventi sul Canale Regina Elena e sul Diramatore Alto Novarese. Il finanziamento è stato deciso nella prima riunione della cabina di regia per l'emergenza idrica in favore della Regione Piemonte, che consentirà a Est Sesia, il maggior consorzio di irrigazione in Italia, di realizzare tre importanti interventi su una delle più importanti infrastrutture idriche della Regione.

Saranno realizzate opere di manutenzione straordinaria per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del suo risparmio, che interesseranno i Comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri. Gli interventi saranno tre, e riguarderanno nello specifico la Galleria Motto d'Oneggio, il Ponte Canale e la Galleria Loreto.

"Anche se oggi parlare di siccità sembrerebbe fuori tempo - afferma l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati - questi interventi sono fondamentali: occorre agire in ottica strutturale, e non emergenziale. Queste risorse saranno utili per garantire la sicurezza e incolumità pubblica, oltre che tutelare lo sviluppo del comparto di eccellenza agricola locale".

"La Regione - sottolinea l'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa - ha lavorato di anticipo vagliando i diversi impianti e strutture irrigue che necessitavano di ristrutturazione, fornendo tempestivamente un elenco alla cabina di regia con progetti cantierabili per un importo pari a circa 1 miliardo e 400 milioni. Auspichiamo che il finanziamento da parte del governo per questo intervento sia l'inizio di un percorso per il finanziamento delle altre opere urgenti presentate dal Piemonte".