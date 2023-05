In marcia per salvare la sanità pubblica. Medici e infermieri chiedono fondi e personale

L'appuntamento è fissato per le 14 in piazza Carducci. Una lunga marcia in difesa della sanità pubblica fino al Palazzo della Regione in via Nizza, promossa dal 'Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure' formato da 60 associazioni, tra cui Cgil e Anaao, gli Ordini dei Medici, Psicologi, Biologi, infermieri, Nursing Up, Nursind Piemonte, Tribunale dei diritti del malato.

I sindacati lamentano mancanza di fondi e di personale. “Grazie al Pnrr - dicono - ci sono i soldi per cambiare il futuro della sanità piemontese e nazionale. Se non lo si vuole fare è per scelta politica in un paese in cui è raddoppiato il numero di cittadini che ricorre a cure private a pagamento, mentre molti ormai ci rinunciano”.

L'iniziative intende essere uno stimolo anche per sollevare la questione sanitaria a livello nazionale, in un paese in cui è prevista nei prossimi 5 anni la diminuzione degli investimenti nella sanità pubblica passando dal 6,7% del pil al 6,2 % quando in altri paesi sono stati aumentati anche oltre il 10%.

Alla base di tutto - spiegano i sindacati - c'è una cronica mancanza di personale di almeno 9.000 professionisti in Piemonte tra cui 2.000 dirigenti medici ospedalieri e medici di Medicina Generale e 7.000 professionisti (di cui 4.000 infermieri) oltre ad altri 2.000 operatori per far funzionare le Case della Salute e gli ospedali di comunità finanziati dal Pnrr.

Durante la Marcia sono previste anche esercitazioni di rianimazione blsd su un manichino, per mostrare quanto dura e quanto sia faticoso cercare di salvare una persona senza arrendersi. Un atto che nelle intenzioni di medici e infermieri vuole essere di alto valore simbolico in quanto il manichino non ha volto né nome, a simboleggiare che nel pubblico non si guarda in faccia a nessuno e non si fa selezione come nel settore privato.