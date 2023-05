Inarrivabile Pecco. Conquista la pole sul circuito di Le Mans

Il chivassese centra la sua seconda pole stagionale sul finale beffando per appena 58 millesimi un Marquez brillante che al rientro alle gare dopo la frattura della mano destra di Portimao, conferma di essere sempre uno con cui fare i conti fino all’ultimo. E, altra grande notizia, per la Ducati e, soprattutto, per la VR46, il 3° tempo di Luca Marini.

Sfortunato Vinales, sesto dopo un problema tecnico che gli nega il secondo run.

Ieri il campione della Ducati aveva vissuto una giornata difficile, ma aveva dato la sensazione di essere molto tranquillo. Le qualifiche del Gran Premio di Francia dimostrano la sua maturità sportiva e la capacità di concentrazione anche nei momenti più difficili.

Il campione del mondo sembrava non essere uno dei principali candidati alla prima fila, ma ha atteso l'ultimo giro per mostrare il suo reale potenziale trionfando sul circuito di Le Mans