Inaugurato il Salone, dal ministro Sangiuliano l'impegno per una legge sul libro

Si è aperta con un lungo applauso per l'Emilia Romagna alluvionata la 35esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino . "Mandiamo un grande abbraccio all'Emilia Romagna" ha detto Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino Citta' del Libro. Tutto esaurito nella Sala Oro dell'Oval al Lingotto per la cerimonia inaugurale, così come lunghe code si sono registrate all'ingresso in attesa dell'apertura .

"Stiamo lavorando a una legge sul libro che abbia due strumenti qualificanti: da un lato un equo canone sulle librerie e dall'altro un contributo a fondo perduto per i giovani under 35 che vogliono aprire una libreria". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha aggiunto: "Il Salone del libro è un evento che è cresciuto sempre di più, ha assunto una dimensione internazionale. Conferisco un fondamentale valore allo strumento del libro, perchè ritengo che il libro sia nutrimento dell'anima di ciascuno di noi, sia un momento di arricchimento spirituale. Chi mi conosce sa che libri sono la mia grande passione, ne posseggo 15mila, quindi in questo momento si intreccia un interesse istituzionale con una passione personale e quindi non credo ci sia miscela migliore". Che ha aggiunto: "Sono convinto del valore universale del libro e della lettura. Ai giovani consiglio sempre tre cose: di andare in un museo, di ascoltare un buon concerto, e, ovviamente, di leggere". E ancora: "Il valore della circolazione delle idee non ha steccati. Questa è la città di Piero Gobetti, uno straordinario intellettuale a cui sono personalmente legato perché ho studiato quel periodo. A casa di Gobetti, quando stava per morire chi portava le medicine? Prezzolini. A determinati livelli non ci sono recinti ideologici, c'è il confronto delle idee in una dialettica hegeliana. Tesi , antitesi e sintesi".

Senza steccati

All'intervento del ministro Sangiuliano ha fatto eco anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Questo Salone deve e può ospitare ogni diversità, ogni possibilità di contaminazione, ogni motivo di incontro perché solo dall'incontro, dalla contaminazione, solo dall'assenza di steccati nasce una maggiore credibilità del nostro lavoro, della cultura e anche della pace'', ha detto. ''Sin dall'inizio il Salone ha pensato di individuare come logo il dorso di libri senza titolo di tanti colori, tutti i colori simbolicamente. Credo che non dobbiamo dimenticare mai che questa natura è stata voluta come superamento di ogni tentativo di impedire una contaminazione più ampia possibile di tutte le espressioni della cultura'', le sue parole. Il Presidente del Senato ha inoltre ribadito l'importanza della lettura: "Il problema serio da porsi è come invertire la

tendenza alla non lettura dei giovani. C'è un gruppo minoritario che legge moltissimo e una stragrande maggioranza che non legge quasi niente. Credo che Il Salone del Libro, che è un successo italiano con tutta la sua filiera, possa affrontare questo problema". "Chiedo al ministro Sangiuliano, che è una forza della natura, di studiare iniziative" ha aggiunto La Russa.

La standing ovation per il Direttore uscente

"Il primo giorno del Salone sono sempre emozionato, una cosa bella è vedere arrivare gli studenti. C'è l'emozione di sempre, certo quella del primo anno è ineguagliabile", le parole di Nicola Lagioia, direttore editoriale uscente. Cui è stata tributata una standing ovation. ''E' la mia ultima edizione da direttore ma non certo l'ultima da visitatore'', ha detto Lagioia aggiungendo ''sono felice perché lasciare un' istituzione molto più forte di come l'hai trovata credo sia l'ambizione di tutti''.

“La cultura non ha confini”

Presente anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Questo Salone - ha detto - è l'ennesima prova che la cultura, come la intendiamo noi, è un bene comune, al di là di qualsiasi colore politico. Sono contento di poter dire che il Salone di Torino ha attraversato amministrazioni locali e governi di diversi colori, crescendo anche di anno in anno. Sempre con il governo a fianco. Prevedo per questo Salone il consueto successo: la gente ha desiderio di cultura". E ha poi aggiunto sottolineando come "la cultura sia quanto di più aperto è condiviso ci possiamo immaginare. La cultura non ha confini. Qui si coltivano speranza e idee. Senza dimenticare quanto il Salone sia anche un grande volano economico oltre che culturale per una città che lo ospita con orgoglio da trentacinque anni".

Il pensiero all'Emilia Romagna

Nel suo intervento il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha rivolto il pensiero all'Emilia Romagna colpita dall'alluvione: "Per noi questa è una giornata di festa- ha detto - anche se come presidente della Regione non posso non ricordare il collega Stefano Bonaccini, perché noi piemontesi siamo fatti così, non possiamo festeggiare senza pensare a chi sta soffrendo. Per questo sento Bonaccini tutti i giorni e abbiamo già mandato 200 uomini e 30 mezzi della protezione civile per aiutare i nostri fratelli".

Cirio ha poi definito "molto importante la presenza al Salone del presidente del Senato e del ministro della Cultura, in una città che ha visto nascere il primo Senato italiano". "Una dimostrazione dell'attenzione a questa che è la più importante manifestazione culturale italiana - ha aggiunto -. Bene ha fatto il sindaco, Stefano Lo Russo, a ricordare l'ex presidente del Salone per tanti anni, Rolando Picchioni, per il suo lavoro. Un evento come questo è il frutto di un lungo lavoro nel tempo". Cirio ha poi ricordato come si sia cercato di “salvare è traghettare il Salone anche nel periodo pandemico. Era un nostro dovere difendere un'istituzione così centrale per la cultura nazionale e per gli studenti”.