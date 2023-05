Incendio a Ivrea, donna di 92 anni ustionata in ospedale

Una casa in fiamme, nella notte, a Ivrea, e due donne ricoverate in ospedale, una delle quali 92enne; l'altra è la sua badante. E' successo in un alloggio di via Aosta. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto dove l'anziana dormiva.

Lei ha ha riportato le ferite più gravi, con ustioni ad una gamba. E' stata la badante, che vive al piano superiore, ad accorgersi dell'incendio e a trarre in salvo la donna che accudiva. Per fortuna entrambe non sono in gravi condizioni.

Il fuoco si sarebbe sprigionato a causa di un corto circuito.