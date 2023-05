Incendio ai cavi della fibra ottica in Valsusa, l'ombra di un attentato

Un rogo ad alcuni cavi di servizio ha fatto saltare la rete internet in Alta Valsusa dalla mattina di oggi, mercoledì 3 maggio. Sul fatto che si tratti di un attentato c'è molta cautela tra gli inquirenti perché, al momento, non sono stati trovati inneschi, né sono arrivate o comparse sul web rivendicazioni.

Se sia opera di qualche attentatore, finora rimasto anonimo, o un incidente non è ancora chiaro. Per raggiungere l'area in ogni caso è necessario scavalcare le recinzioni che impediscono di raggiungere l'autostrada. Su questi aspetti sta indagando la polizia, con i funzionari della Digos che hanno preso in esame, insieme ai vigili del fuoco, lo stato dei cavi che hanno preso fuoco su entrambi i lati del viadotto di Salbertrand.

L'incendio dei cavi della fibra ottica, che passano sotto l'autostrada Torino-Bardonecchia, è partito attorno alle 6.30 e la Sitaf ha chiuso l’A32 in direzione sud, dallo svincolo di Oulx allo svincolo di Susa Est. Ufficialmente il motivo comunicato dal gestore dell'autostrada è “un incendio sterpaglie”, ma sulla natura del rogo sono in corso degli approfondimenti.

È infatti improbabile che in contemporanea, su entrambi i lati dell'autostrada abbiano preso fuoco i cavi che, appunto, portano nelle due direzioni la rete internet in fibra in comuni come Oulx e Bardonecchia. Il gestore della rete ha lavorato per ripristinare il collegamento, mentre la chiusura dell'autostrada ha provocato lunghe code sulle statali.