Incendio in un'officina a Villavernia, sette autoveicoli distrutti

Sette autoveicoli, sei vetture ed un furgone, sono stati distrutti questa notte nell'incendio divampato nel piazzale esterno di un officina-carrozeria a Villavernia, provincia di Alessandria, in via Domenico Carbone 153. A dare l'allarme, poco prima della mezzanotte, un passante, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, intervenuti con i colleghi di Novi Ligure e del comando di Alessandria. Non risultano danni alla struttura ma le fiamme hanno danneggiato i bruciatori esterni che alimentano i forni della carrozzeria. Dalle immagini di videosorveglianza si farebbe strada l'ipotesi dell'origine dolosa. Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Tortona.