Incendio in un condominio nel Tortonese, sette intossicati

Vigili del fuoco al lavoro fino alle 3 della scorsa notte per le operazioni di spegnimento e

di bonifica dell'incendio in un alloggio al terzo piano di un

condominio in via Roma 2 a Villalvernia (AL).

Intervenuti i distaccamenti di Tortona e Novi Ligure, oltre

all'autobotte per il rifornimento idrico e il carro aria del

comando di Alessandria. Il rogo ha prodotto una consistente

coltre di fumo, rendendo necessaria la momentanea evacuazione

dell'intero stabile. Con l'autoscala sono state soccorse cinque

persone che non riuiscivano a raggiungere in modo autonomo

l'uscita. "Complessivamente - spiega il sindaco Franco Persi -

sono state interessate 24. Alcune hanno trovato sistemazione

temporanea da parenti; per gli anziani soli abbiamo aperto il

salone comunale. Tutti sono comunque rientrati a operazioni

concluse".

In sette sono stati trasportati, in codice verde, in ospedale per aver

respirato fumo in quantità modesta: due adulti e tre bambini

all'Infantile di Alessandria; padre e figlio al San Giacomo di

Novi Ligure.

Ancora da accertare con precisione le cause delle fiamme. "Se

ne stanno occupando anche i carabinieri - precisa Persi -. Pare

che nell'alloggio stessero litigando un uomo e una donna che,

accortisi dell'incendio, si sarebbero poi allontanati. Abbiamo

avvisato proprietario e amministratore, subito arrivati sul

posto".