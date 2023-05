Inchiesta Carminius-Fenice. Definitive le condanne di due affiliati

Un'altra tappa dell'inchiesta Carminius-Fenice sulla presenza della 'ndrangheta a Carmagnola. Nel filone in abbreviato la Cassazione ha confermato le condanne dei due affiliati protagonisti del patto elettorale con l’ex assessore regionale Roberto Rosso, condannato in primo grado per voto di scambio.

Diventano dunque definitive le condanne a carico di Onofrio Garcea e Francesco Viterbo - rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e 5 anni e 8 mesi - per voto di scambio politico mafioso, e nel caso di Viterbo anche per associazione mafiosa. Confermata anche la condanna di Raffaele Sarratore a 5 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Per Rosso il prossimo 16 maggio comincerà il processo d'Appello.