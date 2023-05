Incidente in elicottero a Ravenna, feriti tre tecnici ossolani

Tre tecnici ossolani sono rimasti feriti in un incidente in elicottero in provincia di Ravenna. I tre facevano parte di un equipaggio della società domese Eliossola impegnato in un’operazione per rilevare guasti alle linee elettriche di Enel a seguito dell’alluvione. Il velivolo, che volava a bassa quota, è caduto in un campo allagato e l’acqua ha attutito l’impatto. Gli uomini sono stati recuperati da una squadra dei Vigli del Fuoco che operava nella zona e sono stati ricoverati negli ospedali della zona: alcuni di loro hanno fratture anche importanti, ma nessuno è in pericolo di vita.