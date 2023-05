Tragico incidente stradale nella notte a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola. Lungo la Strada statale 33, all'interno della galleria di Montecrevola, un'auto si è schiantata e la persona a bordo, 49enne, è deceduta.

Sembra che sia uscita fuori strada in modo autonomo, per cause da accertare. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuto il 118, oltre alle forze dell'ordine.