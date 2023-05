Tragedia a Novi Ligure. Un operaio è morto questa mattina in via Paolo Da Novi nel cantiere di rifacimento della facciata di Palazzo Durazzo. Si tratterebbe di un quarantenne del posto, morto dissanguato per la rottura dell'arteria femorale. Da definire le cause della tragedia. Indagano i carabinieri. In segno di lutto la coalizione di centro sinistra ha deciso di sospendere la manifestazione di chiusura della campagna elettorale.