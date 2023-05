Lunghe code sotto la pioggia per il Salone del Libro

Fine settimana intenso per il Salone Internazionale del Libro di Torino segnato da una pioggia incessante che non dà tregua e da una contestazione alla ministra Roccella. Il maltempo sta causando disagi alla viabilità e alle migliaia di visitatori dell’edizione 35 della kermesse. Code ovunque, alla metro e ai taxi per riuscire ad arrivare al Salone. Un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e 'Non una di meno' ha contestato la ministra Eugenia Roccella all'Arena Piemonte, dove la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Pari Opportunità Roccella presentava il suo libro 'Una famiglia radicale'. Quindici persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino.

Tanti i visitatori allo stand della Difesa dove sono in programma numerose presentazione di eventi e prodotti editoriali. Alle 15.30 di oggi si aspetta il sottosegretario per la Difesa, Isabella Rauti, che presenterà il volume 'Donne, pace e sicurezza ‘. Da stamattina all’apertura sono centinaia gli studenti in coda allo stand dell'Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario del Piemonte, per ottenere un bonus libro da spendere negli stend convenzionati. Un'iniziativa nata dall'accordo tra Edisu Piemonte, Fondazione Circolo dei Lettori e Torino, la Città del Libro: il bonus ha un valore di dieci euro, spendibili negli stand convenzionati del Salone.

Nel pomeriggio grande attesa per l'illustratore Paolo Barbieri con la sua nuova, originale versione dell'opera di Carroll 'Alice in Wonderland' .

Tante le iniziative anche legate al salone off. Tutto il territorio respira amore per la letteratura. Ieri sera all'Hiroshima Mon Amour la festa dedicata a Nicola Lagioia, direttore uscente del Salone del Libro. Il servizio di Elisabetta Terigi