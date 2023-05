"Non entro nel merito, non ho gli elementi. Quello che penso è che è difficile appassionarsi a un campionato in cui le classifiche non le decidono i campi di gioco ma i tribunali e, soprattutto come quest'anno, durante il campionato. Penso non sia piacevole neanche per le altre squadre". Così, a proposito delle penalizzazioni per la Juventus decise dalla Corte federale d'appello, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.