La Juve batte la Cremonese 2-0 e stacca l'Inter in classifica. Pogba si ferma di nuovo

La Juve riconquista la seconda posizione solitaria in classifica ma perde Paul Pogba: 2-0 dei bianconeri contro la Cremonese ma solo venti minuti in campo per il francese schierato per la prima volta dall’inizio.

Il primo tempo non regala emozioni. La Juve prova a superare il muro della Cremonese ma i lombardi sono bene organizzati e le occasioni arrivano con il contagocce. Al 24esimo lo Stadium trattiene il fiato: Pogba si blocca e si accascia a terra tra le lacrime. La sua partita finisce qui, le prime notizie parlano di un problema muscolare al quadricipite che andrà valutato nei prossimi giorni. Di certo, però, niente Siviglia. Tornando alla cronaca il solo brivido della prima frazione è un colpo di testa di Bremer respinto da Carnesecchi alla mezzora.

La partita si sblocca al decimo della ripresa col l’ex Fagioli che sfrutta l’assistenza di Chiesa e infila all’incrocio dei pali. L’ingresso di Di Maria rende ancor più fluida la manovra della Juve che va vicina al raddoppio con Rabiot e poi lo trova con Bremer a dieci minuti dal termine.

Allegri trova la vittoria che voleva. Ora attenzione puntata su Siviglia, dove passa il destino della stagione.

